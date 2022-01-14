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Владимир Путин назначил нового посла России в Беларуси. Им станет Борис Грызлов

14 января 2022 13:53
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На пост посла в Беларуси президентом России назначен Борис Грызлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Путин назначил нового посла России в Беларуси. Им станет Борис Грызлов-1

71-летний уроженец Владивостока ранее в разное время был главой МВД, спикером Госдумы, полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также председателем высшего совета «Единой России».  

Владимир Путин назначил нового посла России в Беларуси. Им станет Борис Грызлов-3

На дипломатической службе в Минске Борис Грызлов сменит Евгения Лукьянова, который был послом России в нашей стране с марта 2021 года.  

# Беларусь-Россия # Борис Грызлов # Евгений Лукьянов # Владимир Путин

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