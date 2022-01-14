Владимир Путин назначил нового посла России в Беларуси. Им станет Борис Грызлов

На пост посла в Беларуси президентом России назначен Борис Грызлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

71-летний уроженец Владивостока ранее в разное время был главой МВД, спикером Госдумы, полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также председателем высшего совета «Единой России».