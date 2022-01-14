Штормовой ветер перевернул модель МАЗа в Минске. Какие районы пострадали от непогоды?

Новости Беларуси. Шквалистый вечер продолжает хозяйничать в Минске и некоторых регионах. Спасателям продолжают поступать тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столице зарегистрировано более 900 падений деревьев.

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Местами повреждены кровли строений – таких сообщений более сотни. А тем временем службы «Белэнерго» устраняют повреждения на сетях и восстанавливают электроснабжение.

Штормовой ветер перевернул декоративную модель МАЗа в Минске, никто не пострадал. А вот авто, припаркованные под деревьями, получили повреждения. При этом спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности.