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Штормовой ветер перевернул модель МАЗа в Минске. Какие районы пострадали от непогоды?

14 января 2022 13:40
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Новости Беларуси. Шквалистый вечер продолжает хозяйничать в Минске и некоторых регионах. Спасателям продолжают поступать тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Штормовой ветер перевернул модель МАЗа в Минске. Какие районы пострадали от непогоды?-1

Только в столице зарегистрировано более 900 падений деревьев.  

Штормовой ветер перевернул модель МАЗа в Минске. Какие районы пострадали от непогоды?-4

Больше всего пострадали Фрунзенский и Заводской районы. Местами повреждены кровли строений – таких сообщений более сотни. А тем временем службы «Белэнерго» устраняют повреждения на сетях и восстанавливают электроснабжение.  

Штормовой ветер перевернул модель МАЗа в Минске. Какие районы пострадали от непогоды?-7

Штормовой ветер перевернул декоративную модель МАЗа в Минске, никто не пострадал. А вот авто, припаркованные под деревьями, получили повреждения. При этом спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности.  

Штормовой ветер перевернул модель МАЗа в Минске. Какие районы пострадали от непогоды?-10

Красный уровень опасности, объявленный утром из-за штормового ветра, продлится до самого вечера.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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