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Социальным работникам Беларуси повысят зарплаты. Сколько будут доплачивать?

14 января 2022 13:17
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Новости Беларуси. В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений. Им предусмотрена выплата надбавок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зависимости от квалификации они могут составлять от 20 % до 90 % размера базовой ставки. Сейчас это 207 рублей.  

Социальным работникам Беларуси повысят зарплаты. Сколько будут доплачивать?-1

На дополнительные выплаты будет выделено свыше 65 миллионов рублей. Отдельно предусмотрена материальная поддержка тех, кто работает в домах-интернатах и отделениях круглосуточного пребывания центров соцобслуживания населения вахтовым методом в условиях распространения COVID-19. Речь может идти о прибавке к зарплате в 200-500 рублей в месяц.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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