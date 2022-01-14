Социальным работникам Беларуси повысят зарплаты. Сколько будут доплачивать?

Новости Беларуси. В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений. Им предусмотрена выплата надбавок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зависимости от квалификации они могут составлять от 20 % до 90 % размера базовой ставки. Сейчас это 207 рублей.

На дополнительные выплаты будет выделено свыше 65 миллионов рублей. Отдельно предусмотрена материальная поддержка тех, кто работает в домах-интернатах и отделениях круглосуточного пребывания центров соцобслуживания населения вахтовым методом в условиях распространения COVID-19. Речь может идти о прибавке к зарплате в 200-500 рублей в месяц.