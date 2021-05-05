Владимир Перцов: если нас раньше можно было обвинять, что белорусские медиа где-то беззубые, то теперь так сказать совершенно невозможно

Новости Беларуси. 5 мая в Минске озвучили имена победителей и лауреатов национального конкурса «Золотая литера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла уже в 17-й раз.

В 2021 году на конкурс поступило около 400 заявок. Большая часть пришла из регионов от сотрудников как печатных, так и электронных СМИ. Как отметил министр информации Владимир Перцов, в регионах работают очень креативные журналисты, они создают замечательные проекты, но в дальнейшем такие медиа будут обучать продвижению контента в соцсетях и мессенджерах.

Ольга Вальченко, корреспондент собственный собкоровского пункта по Гомельской области отдела корреспондентской сети издательского дома «‎Беларусь сегодня»‎:

Очень приятно. И я хочу сказать, что заслуга в этом не столько моя, сколько моих героев. У меня замечательные люди в моих статьях. И только благодаря им мне удалось получить эту премию.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Если нас раньше можно было обвинять, что белорусские медиа добрые какие-то там, немножко подчеркнуто охранительные, где-то беззубые, то теперь так сказать про белорусские медиа совершенно невозможно. Изменились мы, изменились потребители нашего контента – теперь они уже тянутся за словом профессионального, настоящего журналиста. Потому что наелись этих новых медиа, фейков и всего того, что нам когда-то казалось «вау, что-то новое» – это что-то, что отличается от того, что мы привыкли получать раньше. Вот этим мы отличаемся в этом году от года прошлого. Александр Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с профессиональным праздником