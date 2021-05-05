Александр Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с профессиональным праздником
Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси отмечают День печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 7 мая профессиональный праздник у телевизионщиков и сотрудников радио.
Поздравление всем, кто связан с информационной сферой, направил Александр Лукашенко, подчеркнув, что благодаря высокому профессионализму белорусских журналистов, издателей, полиграфистов и связистов в стране создан и доступен каждому качественный и достоверный контент, позволяющий людям объективно оценивать реалии сегодняшней жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во многом от гражданской позиции работников этой сферы, умения в условиях внешнего информационного прессинга аргументированно и твердо отстаивать интересы Беларуси зависит незыблемость исконных ценностей народа, традиций и государственного суверенитета.
Убежден, что в Год народного единства ваши талант и креативность, компетентность и преданность делу будут служить благородной миссии укрепления национального самосознания белорусов – всеобщей гордости за героическое прошлое и свершения предыдущих поколений, чувства сопричастности каждого к достижениям современности, осознания личной ответственности за будущее родной земли.
Традиционно 5 мая подводятся итоги ежегодного Национального конкурса «Золотая литера». Лучших мастеров печатного слова назовут и сегодня.
Церемония награждения пройдет уже в 17-й раз (подробнее здесь).