Александр Лукашенко поздравил сотрудников сферы информации и связи с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Мастера слова и пера. В Беларуси отмечают День печати, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 7 мая профессиональный праздник у телевизионщиков и сотрудников радио.

Поздравление всем, кто связан с информационной сферой, направил Александр Лукашенко, подчеркнув, что благодаря высокому профессионализму белорусских журналистов, издателей, полиграфистов и связистов в стране создан и доступен каждому качественный и достоверный контент, позволяющий людям объективно оценивать реалии сегодняшней жизни.