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Владимир Макей примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

19 сентября 2022 07:27
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Новости Беларуси. Белорусская делегация примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ее возглавит министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН-1

В МИД считают, что ближайшие дни станут своего рода проверкой на прочность для всей системы ООН и индикатором реальной способности организации действовать в условиях кризиса многосторонности и крайнего обострения противоречий между государствами-членами.

Задачи нашей делегации – защита национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами – членами организации.

# ООН # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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