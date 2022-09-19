Владимир Макей примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Новости Беларуси. Белорусская делегация примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ее возглавит министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД считают, что ближайшие дни станут своего рода проверкой на прочность для всей системы ООН и индикатором реальной способности организации действовать в условиях кризиса многосторонности и крайнего обострения противоречий между государствами-членами.

Задачи нашей делегации – защита национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами – членами организации.