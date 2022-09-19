В Гомельской области перезахоронили останки жертв нацистских оккупантов

Новости Беларуси. Новые факты в деле о геноциде белорусского народа. В Октябрьском районе Гомельской области перезахоронили жертвы нацистских оккупантов. Их останки обнаружили в лесном массиве около деревни Новые Завалены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двух километрах от местечка один из жителей обнаружил деревянный крест и заинтересовался его происхождением. Своими предположениями о неизвестном захоронении опытный грибник поделился с сотрудниками прокуратуры.

Геннадий Гашинский, житель городского поселка Октябрьский Гомельской области:

Расспрашивал людей, которые жили в деревне. Их сейчас нет в живых, к сожалению. Они мне пояснили такую историю. Во время Великой Отечественной войны население из деревень уходило от ужасов войны. Я стал проводником, привел, показал это печальное место. Военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона обнаружили останки четырех человек.

Анатолий Новик, прокурор Октябрьского района Гомельской области:

Обнаруженные костные останки в ходе поисковых мероприятий, можно с уверенностью утверждать, относятся к мирным гражданам, погибшим в период Великой Отечественной войны, о чем свидетельствуют обнаруженные в соответствующем захоронении предметы.