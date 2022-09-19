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В Гомельской области перезахоронили останки жертв нацистских оккупантов

19 сентября 2022 07:22
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Новости Беларуси. Новые факты в деле о геноциде белорусского народа. В Октябрьском районе Гомельской области перезахоронили жертвы нацистских оккупантов. Их останки обнаружили в лесном массиве около деревни Новые Завалены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области перезахоронили останки жертв нацистских оккупантов-1

В двух километрах от местечка один из жителей обнаружил деревянный крест и заинтересовался его происхождением. Своими предположениями о неизвестном захоронении опытный грибник поделился с сотрудниками прокуратуры.

В Гомельской области перезахоронили останки жертв нацистских оккупантов-4

Геннадий Гашинский, житель городского поселка Октябрьский Гомельской области:
Расспрашивал людей, которые жили в деревне. Их сейчас нет в живых, к сожалению. Они мне пояснили такую историю. Во время Великой Отечественной войны население из деревень уходило от ужасов войны. Я стал проводником, привел, показал это печальное место.

Военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона обнаружили останки четырех человек.

В Гомельской области перезахоронили останки жертв нацистских оккупантов-7

Анатолий Новик, прокурор Октябрьского района Гомельской области:
Обнаруженные костные останки в ходе поисковых мероприятий, можно с уверенностью утверждать, относятся к мирным гражданам, погибшим в период Великой Отечественной войны, о чем свидетельствуют обнаруженные в соответствующем захоронении предметы.

В Гомельской области перезахоронили останки жертв нацистских оккупантов-10

Мирных жителей, погибших от рук карателей почти 80 лет назад, перезахоронили в братской могиле со всеми почестями. Всего за годы немецкой оккупации на территории Октябрьского района было убито более 10 тысяч граждан, еще около 3 000 угнали в Германию на принудительные работы. Разрушено 80 населенных пунктов, пять из которых были стерты с лица земли.

# Великая Отечественная война # общество # Геннадий Гашинский # Анатолий Новик # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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