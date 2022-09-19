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Овощи в хозяйствах Беларуси убрали с 40% площадей

19 сентября 2022 06:47
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает укреплять продовольственную безопасность. Овощи в хозяйствах убрали более чем с 40 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Овощи в хозяйствах Беларуси убрали с 40% площадей-1

В силу погодных условий в 2022 году массовая уборка овощей началась 1 сентября, таким образом, произошло смещение на 10-12 дней к уровню прошлого года. При этом сахарная свекла убрана на площади в 9 000 гектаров, что составляет 10 % к плану. Картофель убрали с 6 000 гектаров, или почти 25 %. Собранный урожай других овощей составил почти 40 %. Зерновые и зернобобовые культуры вместе с кукурузой в сельхозорганизациях убраны более чем на 2 миллионах гектаров, что составляет примерно 90 % от плана.

Овощи в хозяйствах Беларуси убрали с 40% площадей-4

Продолжается закладка сельхозпродукции в стабфонды. Объемы будут выше прошлогодних. А излишки продукции пойдут на экспорт. География поставок белорусского продовольствия включает более 100 стран.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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