«Город изменился до неузнаваемости». Как поменялся Копыль накануне Дня письменности, расскажем в программе «Центральный регион»

Внимание жителей и гостей города уже привлекают интерактивные лавочки. По QR-коду можно узнать больше о писателях, которые родом из этих мест. Среди уроженцев Копыльского района несколько десятков литераторов. Муралы с их изображениями появились на улицах. А 4 сентября откроется памятник Тишке Гартному. Всего ко Дню письменности в городе обновили 256 объектов.

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:

Все кардинально изменилось. Копыль, который сегодня, и тот, который был до все тех подготовительных мероприятий, которые проводились, – город изменился до неузнаваемости.

В городе проведена модернизация двух детских площадок, дворовых территорий. Откроется детская библиотека с современным киновидеозалом. Появятся два новых парка, Аллея писателей, памятник Тишке Гартному, музыкальная школа, центр детского творчества с экологическим классом и центром безопасности. И в принципе город стал ярче, красочнее и веселее.

Как готова малая родина белорусских литераторов к празднику письменности, что за уникальные обряды можно увидеть в Копыльском районе и чем богата история одного из древнейших городов Беларуси? О причинах поехать в Копыль на выходные и туристических фишках этого края – в новом выпуске программы «Центральный регион» в эту субботу, 4 сентября, на СТВ.