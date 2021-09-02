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«Город изменился до неузнаваемости». Как поменялся Копыль накануне Дня письменности, расскажем в программе «Центральный регион»

02 сентября 2021 16:13
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Новости Беларуси. Необычная локация появилась ко Дню письменности в Копыле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аллея писателей успела стать одним из любимых мест отдыха горожан. Праздник откроется в эту субботу, 4 сентября. Запланировано множество мероприятий, подготовлен ряд арт-объектов.

«Город изменился до неузнаваемости». Как поменялся Копыль накануне Дня письменности, расскажем в программе «Центральный регион»-1

Внимание жителей и гостей города уже привлекают интерактивные лавочки. По QR-коду можно узнать больше о писателях, которые родом из этих мест. Среди уроженцев Копыльского района несколько десятков литераторов. Муралы с их изображениями появились на улицах. А 4 сентября откроется памятник Тишке Гартному. Всего ко Дню письменности в городе обновили 256 объектов.

«Город изменился до неузнаваемости». Как поменялся Копыль накануне Дня письменности, расскажем в программе «Центральный регион»-4

Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Все кардинально изменилось. Копыль, который сегодня, и тот, который был до все тех подготовительных мероприятий, которые проводились, – город изменился до неузнаваемости.

В городе проведена модернизация двух детских площадок, дворовых территорий. Откроется детская библиотека с современным киновидеозалом. Появятся два новых парка, Аллея писателей, памятник Тишке Гартному, музыкальная школа, центр детского творчества с экологическим классом и центром безопасности. И в принципе город стал ярче, красочнее и веселее.

Как готова малая родина белорусских литераторов к празднику письменности, что за уникальные обряды можно увидеть в Копыльском районе и чем богата история одного из древнейших городов Беларуси? О причинах поехать в Копыль на выходные и туристических фишках этого края – в новом выпуске программы «Центральный регион» в эту субботу, 4 сентября, на СТВ.

# День белорусской письменности # общество # Сергей Пилищик # Тишка Гартный # Яна Шипко # Фотофакт

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