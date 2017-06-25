Владимир Макей на «Дне белорусской вышиванки»: я в детстве носил аналогичную рубашку ручной работы, которую мама делала
Новости Беларуси. Послы переоделись в вышиванки. Накануне Дня Независимости Министерство иностранных дел решило поближе познакомить представителей дипкорпуса с традициями и культурой белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всех гостей министр иностранных дел вместе с супругой встречают лично. По их одежде можно понять, в честь чего сегодня собрались.
Дресс-код для представителей дипкорпуса: рубашки и майки с белорусским орнаментом.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Вышиванка всегда была в моде, всегда была популярна. Я помню, в детстве носил аналогичную рубашку ручной работы, которую мама делала.
Александр Лучонок, СТВ:
Вот на таком ткацком станке делают белорусскую национальную одежду. Вот сюда заправляется технический рисунок, после чего путем переплетения белых нитей и основы цветных нитей утка создаются узоры.
Национальный орнамент Беларуси – это неизменный белый фон, пронизанный точным узором – защитной силой.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:
Самое главное отличие – у вас более прямые углы. У нас завитушки, у вас квадрат на квадрате стоит. Цвета одинаковые: красное с черным, белое с синим, белое с синим и черным.
Сегодня для создания красоты используют самые различные цвета, даже непривычные для этого стиля темные оттенки. На встрече продемонстрировали целую линию одежды с белорусским орнаментом. Ее концепция: национальные мотивы на вещах, которые можно носить каждый день.
Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Республики Беларусь:
Чаще вижу, что белорусы ходят в вышиванках. Приезжаешь куда-то в отпуск, и сразу определяешь: вот, идет белорус. Даже на пляже идут в плавках и вышиванках.
Напомним, в прошлом году «День вышиванки» в Беларуси отметили впервые, после чего было решено, что это станет традицией.
Владимир Макей:
Вышиванка для нас – это символ. Орнамент этой рубашки никогда не проповедовал насилие и зло. Он всегда проповедовал мир, добро и спокойствие.
Дипломаты, вдохновившись этой встречей, предложили организовать еще одну, правда, на нее уже каждый посол придет в своей национальной одежде.