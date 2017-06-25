Видеофакт: первая генеральная репетиция парада прошла в Минске

Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости. Задолго до 3-го июля мастерство оттачивают почти 4 тысячи белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году будет задействовано около 220 единиц техники. Среди них – новинки отечественного военпрома – бронированные автомобили «Кайман» и «Волат». Колонна растянется почти на три километра.

Сергей Иванов, первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры: Для участия в параде в этом году задействовано большее количество личного состава. Появится новая коробка, парадный расчет войск территориальной обороны. Традиционно состоится салют 30 залпами из 6 точек города Минска. Начало салюта запланировано на 23 часа.

Традиционно откроют парад суворовцы. За ними перед трибунами пронесут Знамя Победы, штандарты 1-го, 2-го,3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, освобождавших нашу землю. Впервые по столичному проспекту пройдут все рода войск. Парад механизированной колонны откроют легендарные танки Т-34 и Т-85.

Зрители:

Привела ребенка посмотреть на такой красивый парад. Ему очень интересно посмотреть на технику, на происходящее. Очень красиво. Ребята молодцы.

Понравилось, что вблизи можно посмотреть все. На самом параде издалека плохо видно.

Все безумно интересно. И радует то, что мы развиваемся. Радостно. Гордо за страну.

Завершит военный парад плац-концерт роты почетного караула. Более сотни солдат покажут десятки новых строевых приемов и виртуозных элементов. Еще одна генеральная репетиция, к слову, последняя пройдет 28 июня.