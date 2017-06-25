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Президент поздравил юношей и девушек Беларуси с Днем молодежи

25 июня 2017 11:36
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Новости Беларуси. 25 июня праздник у каждого пятого жителя нашей страны. В последнее воскресенье июня отмечается День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси к ней относятся люди в возрасте от 14 до 31 года, это почти два миллиона человек. Именно им – талантливым, одаренным и креативным – предстоит строить будущее родной Беларуси. Юношей и девушек с Днем молодежи поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Беларуси перед молодежью открываются широкие перспективы. Государство создало все условия для того, чтобы получать качественное образование, возможность честно трудиться, создавать семьи и растить детей.

# общество # Александр Лукашенко # Молодежь Беларуси

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