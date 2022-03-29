Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону противодействие санкционному давлению

Совместное противодействие санкционному давлению со стороны ряда западных стран 29 марта обсудили министры иностранных дел Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания обстановка в регионе и ситуация в связи с проведением Россией военной спецоперации в Украине. Темами разговора стали двустороннее сотрудничество, союзное строительство, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.