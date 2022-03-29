Прямой эфир

Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону противодействие санкционному давлению

29 марта 2022 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совместное противодействие санкционному давлению со стороны ряда западных стран 29 марта обсудили министры иностранных дел Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону противодействие санкционному давлению-1

В центре внимания обстановка в регионе и ситуация в связи с проведением Россией военной спецоперации в Украине. Темами разговора стали двустороннее сотрудничество, союзное строительство, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.  

# Санкции # общество # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Собака начинает подвывать, кошка – подмяукивать, а попугай – пританцовывать. Вот как музыка может воздействовать на организм
29 марта 2022 16:24

Собака начинает подвывать, кошка – подмяукивать, а попугай – пританцовывать. Вот как музыка может воздействовать на организм

«Уже передали первую помощь». В Крупках открылся пункт по сбору гуманитарки для беженцев из Украины
29 марта 2022 16:04

«Уже передали первую помощь». В Крупках открылся пункт по сбору гуманитарки для беженцев из Украины

«Растворяешься в потоке ритмов». На чём строится электронная музыка и что лежит в основе рейв-культуры?
29 марта 2022 15:53

«Растворяешься в потоке ритмов». На чём строится электронная музыка и что лежит в основе рейв-культуры?