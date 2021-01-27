Измождённые люди за несчастной корочкой хлеба стояли по восемь часов в очереди. Как выживали люди в блокадном Ленинграде

Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича ножом по сердцу. В ней взрывы, холод, трупы – все, что видел композитор в блокадном Ленинграде. 872 дня были сродни геноциду. Город на Неве Гитлер хотел захватить как можно быстрее, чтобы с фланга нанести решительный удар по столице Советского Союза. Местные жители и воины Ленинградского фронта взяли на свои плечи линию обороны, построили множество противотанковых рвов и укреплений, 60 км лесных завалов. Итак, блицкриг летом 41-го провалился с треском. Стиснув зубы, враги задумали задушить Ленинград голодом. Восьмого сентября город был отрезан от всех сухопутных путей.

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Минимальная норма выдачи хлеба, которая была установлена 20 ноября 1941 года, 125 г – для детей, служащих, иждивенцев, и 250 г – для рабочих. Карточки на продукты были самым таким важным и ценным. Многие блокадники шили такие самодельные пояса, туда вкладывались документы, карточки – это обвязывалось вокруг туловища под одеждой. Конкретно этот поясок носила Анна Егорова, в годы войны она была студенткой.

Только делался этот паек из обойной пыли, хвойных иголок и опилок. Изможденные люди за несчастной корочкой хлеба стояли по восемь часов в очереди и теряли сознание. Жутко, но на обед был студень из овчарки, заливное из клея и даже были случаи людоедства.

В Михайловском саду и на площадке у Исаакиевского собора выращивали овощи, чтобы свести концы с концами. Фашисты остановили транспорт, перекрыли водоснабжение и оборвали телефонную связь. Чтобы защитить стекла от взрывной волны, люди обклеили их бумажными крестами.

Несмотря на все ужасы, ленинградцы не сдавались, ходили пешком на работу за несколько километров, учились в школе, перетапливали снег, когда Нева покрывалась льдом, и протапливали печь последней табуреткой.

Светлана Прибыш:

Ленинград был именно фронтом, потому что на улицах города стояли зенитные батареи, на крышах домов то же самое – были противотанковые ежи. От месяца к месяцу росло количество умерших, максимальной своей цифры оно достигло в феврале 42 года, когда умерло 108 тысяч человек.

Из-за антисанитарии, болезней и голодной пытки за время блокады умерло около миллиона человек. Любые попытки прорыва из города грозили смертью. И только ленинградское радио поднимало боевой дух. С осени 41-го по август 42-го удалось эвакуировать 300 тысяч детей, стариков и женщин через Ладогу. Это огромное озеро превратили в ледяную трассу и прозвали «дорогой жизни». Лед выгибался, машины буксовали, но в ноябре 1941-го удалось на полуторках доставить в город 30 тонн муки, что было каплей на целый город. Потом поставки стали регулярными, по дну Ладожского озера пустили телефонный кабель и наладили связь с большой землей.

Светлана Прибыш:

Водительские права и фотопортрет старшего лейтенанта Агафонова, он как раз доставлял грузы по той самой ледовой трассе.

После того как в январе 43 года в ходе операции «Искра» состоялся прорыв блокады, там был образован небольшой коридор, 12 км шириной, вот по этому коридору смог пойти поезд. Вот эту дорогу, этот коридор ленинградцы назвали «дорогой победы», потому что поезда пошли в город и стали вести какое-то продовольствие.

Свой вклад в победу внесли и белорусы. Юный снайпер Феодосий Смолячков, уроженец Могилевской области, ушел добровольцем на фронт, когда ему еще не было и 18 лет. Уничтожил 125 гитлеровцев, обучил не один десяток снайперов и сам погиб от руки немецкого снайпера в январе 1942-го. В честь бравого белоруса сегодня назван поселок Смолячково в Санкт-Петербурге и есть одноименная улица в нашем городе.

Светлана Прибыш:

Марк Александрович Байрашевский, на фотографии он совсем маленький мальчик со своими родителями, а рядом на снимке его дедушка Владимир Самойлов.

Дедушка в период блокады вел дневник. Он был заядлый охотник и всегда держал собак, и так случилось, что блокаду вместе с ним переносила его собака Кэтти. По словам внука, незадолго до своей смерти Владимир Самойлов усыпил эту собаку. Дочь Владимира Самойлова, Елена Байрашевская, впоследствии она жила, работала в нашей республике, была солисткой Белорусской филармонии.

27 января 44-го удалось окончательно разорвать оковы блокады. И хоть не оглушают сирены и взрывы и об опасности не напоминают надписи на стенах, след в душе, писал поэт Юрий Воронов, как тот неразорвавшийся снаряд. Светлана Прибыш:

Радостный момент – это встреча двух ударных группировок Ленинградского фронта, в январе 44-го в районе Ропши – вот это и означало то самое долгожданное снятие блокады.