Теперь не нужно идти отправлять заказное письмо на почту. Как работает национальная почтовая электронная система в Беларуси

Оперативно и конфиденциально. В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система. Новая платформа позволяет пересылать заказные письма в электронной форме. Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:

Национальная электронная почтовая система – это не электронная почта в привычном понимании, это защищенная платформа для обмена почтовыми отправлениями в электронной форме. Стоит отметить, что подобная система существует в ряде других стран, таких как Российская Федерация, Эстония, Германия, Италия, Хорватия и в других.

Безопасность и конфиденциальность переписки гарантируются. Пользоваться сервисом можно в любое время суток как с мобильного телефона, так и с компьютера. Еще одно достоинство системы – отследить статус отправления можно в режиме реального времени. Анатолий Невмержицкий, начальник центра развития информационных технологий РУП «Белпочта»:

Необходимо иметь инструмент электронной цифровой подписи. Переходим на портал «РУП Белпочта», переходим по соответствующей ссылке «Национальная электронная почтовая система», вводим номер телефона – в первом случае. Либо подключаем и вводим пароль. В случае с электронной цифровой подписью на мобильный телефон нам придет запрос соответствующего пин-кода, прямо с интерфейса телефона его вводим, и система идентифицирует нас как конкретное физическое лицо.

Пользоваться национальной почтовой электронной системой не только удобно, но еще и выгодно. Стоимость заказного электронного письма составляет полтора рубля. В отправлении могут быть документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки и даже выписки. Среди условий – текстовое сообщение не должно превышать тридцати страниц, также в письмо можно вложить не более трех файлов (размером до десяти мегабайт). Анатолий Невмержицкий:

Те люди или те организации, которые сегодня имеют электронную цифровую подпись, могут свои процессы таким образом оптимизировать. Нет необходимости идти в отделение почтовой связи, чтобы отправить или получить письмо. Таким образом, этот сервис – это удобство, ускорение бизнес-процессов для юридических лиц и т. д.