Прямой эфир

Владимир Макей: Беларусь намерена углублять отношения с Ватиканом

11 сентября 2020 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь намерена углублять отношения с Ватиканом. Об этом заявил министр иностранных дел на встрече с представителем госсекретариата Святого Престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: Беларусь намерена углублять отношения с Ватиканом-1

Владимир Макей и Пол Ричард Галлахер провели встречу в МИД. Было отмечено, что визит архиепископа – подтверждение доверия между двумя государствами. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Ватиканом в ООН, в том числе в деле защиты семейных ценностей, а также подтвердил приглашение в адрес Папы Римского посетить Беларусь.

Владимир Макей: Беларусь намерена углублять отношения с Ватиканом-4

Наша страна ценит поддержку, который Святой Престол оказывает Группе друзей по борьбе с торговлей людьми, и рассчитывает продолжать сотрудничество во всех возможных сферах.

# Международное сотрудничество # общество # Владимир Макей # Пол Ричард Галлахер # Папа Римский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юрист из Украины: в Беларуси власть не пошла на поводу у предводителей цветной революции и сумела вовремя консолидироваться
11 сентября 2020 16:27

Юрист из Украины: в Беларуси власть не пошла на поводу у предводителей цветной революции и сумела вовремя консолидироваться

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси
11 сентября 2020 15:33

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси

Сельхозярмарки пройдут в Минске: где и когда ждут покупателей
11 сентября 2020 14:57

Сельхозярмарки пройдут в Минске: где и когда ждут покупателей