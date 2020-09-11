Владимир Макей: Беларусь намерена углублять отношения с Ватиканом

Новости Беларуси. Беларусь намерена углублять отношения с Ватиканом. Об этом заявил министр иностранных дел на встрече с представителем госсекретариата Святого Престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей и Пол Ричард Галлахер провели встречу в МИД. Было отмечено, что визит архиепископа – подтверждение доверия между двумя государствами. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул высокий уровень сотрудничества с Ватиканом в ООН, в том числе в деле защиты семейных ценностей, а также подтвердил приглашение в адрес Папы Римского посетить Беларусь.