Сельхозярмарки пройдут в Минске: где и когда ждут покупателей

Новости Беларуси. Сельхозярмарки развернутся в Минске в выходные, 12-13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торговые ряды установят на площадках у Дворца железнодорожников и кинотеатра «Киев», в парке Дружбы народов, возле торгового центра на Лобанка, на бульваре Тракторостроителей, по адресам проспект Любимова, 17, Рокоссовского, 114, а также на улице Шабаны, 17. А самая крупная развернется на площадке у «Чижовка-Арены».