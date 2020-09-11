Прямой эфир

Сельхозярмарки пройдут в Минске: где и когда ждут покупателей

11 сентября 2020 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сельхозярмарки развернутся в Минске в выходные, 12-13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сельхозярмарки пройдут в Минске: где и когда ждут покупателей-1

Торговые ряды установят на площадках у Дворца железнодорожников и кинотеатра «Киев», в парке Дружбы народов, возле торгового центра на Лобанка, на бульваре Тракторостроителей, по адресам проспект Любимова, 17, Рокоссовского, 114, а также на улице Шабаны, 17. А самая крупная развернется на площадке у «Чижовка-Арены».

Сельхозярмарки пройдут в Минске: где и когда ждут покупателей-4

Минчане и гости столицы смогут запастись плодоовощной, мясной, молочной и рыбной продукцией. Ее предложат торговые и сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства всех регионов страны. Покупателей ждут с 10:00 и до 16:00.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус всю жизнь разводит голубей. И вот что он рассказал
11 сентября 2020 14:56

Белорус всю жизнь разводит голубей. И вот что он рассказал

Назван ущерб от остановки транспорта в Минске 6 сентября
11 сентября 2020 14:17

Назван ущерб от остановки транспорта в Минске 6 сентября

Александр Лукашенко: «У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить»
11 сентября 2020 14:05

Александр Лукашенко: «У нас нет на это ресурсов финансовых, чтобы сломать до основания, а потом снова начинать строить»