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«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси

11 сентября 2020 15:33
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Новости Беларуси. Мы надеемся на них, уезжая на отдых к морю или оставляя загородный дом на зиму. Под их надежной охраной магазины, банки и государственные объекты. В Минском районе определили лучших в стране сотрудников Департамента охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насколько сложным может быть экзамен на профессионализм и все ли зависит только от людей, узнал Александр Добриян.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-1

На старт!

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-4

Четыре дня испытаний, безупречные знания теории, специальные навыки и, конечно, физическая подготовка. Все этапы максимально приближены к условиям реальной работы.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-7

Александр Добриян, корреспондент:
Отличная физическая форма – неотъемлемая часть профессии для этих людей. Еще один важный навык – слаженная работа в команде. Именно его позволяет оценить специальная эстафета.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-10

Команда – это не только люди. Антон Крупень приехал на соревнования из древнего Мстиславля. С бельгийской овчаркой Брюсом они вместе 24 часа в сутки – и на работе, и дома.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-13

Антон Крупень, победитель соревнований:
Главное – найти взаимодействие правильное. Настроить правильно на работу. Уметь прочитать собаку: настроен он перед конкретным видом соревнований сделать именно эту работу или нет. Это надо увидеть.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-16

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-18

Это не просто команда, скорее, единый слаженный организм. Вот они с блеском проходят так называемую «мышеловку». Без сучка и задоринки на всех препятствиях. В боевых условиях от этой слаженности зависит жизнь обоих. 

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-21

Молодец, справился, не подвел!

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-24

Минчанин Сергей Мурашко уверен: его Chevrolet полноценный член команды. Прибыть на место после срабатывания тревожной кнопки группа должна в течение пяти минут. Это на полигоне фишки и разметка, в реальной жизни – столичные пробки и заставленные машинами дворы.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-27

Сергей Мурашко, призер соревнований:
Это сложный этап. Он нужен для того, чтобы лучше чувствовать машину. Очень много машин в Минске во дворах – днем, ночью где-то проехать бывает сложно. Чувствовать габариты очень важно. То, что на маневрировании у нас, – это развивает навык чувствовать лучше машину.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-30

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-32

Эти соревнования не просто экзамен на профессионализм, но и работа над ошибками. Все этапы и задания взяты исходя из реальных условий и задач повседневной работы.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-35

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:
Упражнения обязательно практикоориентированы. Мы пишем наше положение о конкурсе исходя из тех проблемных моментов, которые возникали в течение года для того, чтобы еще раз отработать и показать, что это можно выполнять в обычных условиях всем остальным.

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-38

«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси-40

Для этих людей каждый день – экзамен на профессионализм. Такая уж работа. Тем не менее в этот раз лучше остальных с задачей справились представители Могилевской области. Домой победители поедут на новеньком патрульном авто.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Добриян # Антон Крупень # Сергей Мурашко # Александр Шепелев # Фотофакт

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