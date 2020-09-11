«Показать, что это можно выполнять». Как соревнуются лучшие сотрудники Департамента охраны Беларуси

Новости Беларуси. Мы надеемся на них, уезжая на отдых к морю или оставляя загородный дом на зиму. Под их надежной охраной магазины, банки и государственные объекты. В Минском районе определили лучших в стране сотрудников Департамента охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько сложным может быть экзамен на профессионализм и все ли зависит только от людей, узнал Александр Добриян.

На старт!

Четыре дня испытаний, безупречные знания теории, специальные навыки и, конечно, физическая подготовка. Все этапы максимально приближены к условиям реальной работы.

Александр Добриян, корреспондент:

Отличная физическая форма – неотъемлемая часть профессии для этих людей. Еще один важный навык – слаженная работа в команде. Именно его позволяет оценить специальная эстафета.

Команда – это не только люди. Антон Крупень приехал на соревнования из древнего Мстиславля. С бельгийской овчаркой Брюсом они вместе 24 часа в сутки – и на работе, и дома.

Антон Крупень, победитель соревнований:

Главное – найти взаимодействие правильное. Настроить правильно на работу. Уметь прочитать собаку: настроен он перед конкретным видом соревнований сделать именно эту работу или нет. Это надо увидеть.

Это не просто команда, скорее, единый слаженный организм. Вот они с блеском проходят так называемую «мышеловку». Без сучка и задоринки на всех препятствиях. В боевых условиях от этой слаженности зависит жизнь обоих.

Молодец, справился, не подвел!

Минчанин Сергей Мурашко уверен: его Chevrolet полноценный член команды. Прибыть на место после срабатывания тревожной кнопки группа должна в течение пяти минут. Это на полигоне фишки и разметка, в реальной жизни – столичные пробки и заставленные машинами дворы.

Сергей Мурашко, призер соревнований:

Это сложный этап. Он нужен для того, чтобы лучше чувствовать машину. Очень много машин в Минске во дворах – днем, ночью где-то проехать бывает сложно. Чувствовать габариты очень важно. То, что на маневрировании у нас, – это развивает навык чувствовать лучше машину.

Эти соревнования не просто экзамен на профессионализм, но и работа над ошибками. Все этапы и задания взяты исходя из реальных условий и задач повседневной работы.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

Упражнения обязательно практикоориентированы. Мы пишем наше положение о конкурсе исходя из тех проблемных моментов, которые возникали в течение года для того, чтобы еще раз отработать и показать, что это можно выполнять в обычных условиях всем остальным.