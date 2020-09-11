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Юрист из Украины: в Беларуси власть не пошла на поводу у предводителей цветной революции и сумела вовремя консолидироваться

11 сентября 2020 16:27
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Юрист из Украины уверен, что цветная революция, которая планировалась в Беларуси, потерпела поражение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юрист из Украины: в Беларуси власть не пошла на поводу у предводителей цветной революции и сумела вовремя консолидироваться -1

Кирилл Барашков, юрист (Украина):  
Часть власти, причем существенная часть власти (мы это хорошо видели в 13 году в Украине, у нас) участвовала в государственном перевороте, она участвовала в Майдане. И Беларусь не пошла по этому пути именно потому, что власть в Республике Беларусь оказалась более монолитной, более консолидированной, не было явного (было частичное, с моей точки зрения) предательства силовых органов, не было явного предательства спецслужб – то, что мы наблюдали не только в Украине, а и в остальных странах.  

Власть, существенная часть власти, народных депутатов, депутатов парламента, министров не пошла на поводу у предводителей цветной революции и сумела вовремя консолидироваться и дать отпор. Да, мы видели отдельные ситуации, когда часть дипломатического корпуса у вас выступала в поддержку протестующих, в поддержку бело-красно-белого движения, но это не сыграло существенную роль и это, с моей точки зрения, самый основной фактор, почему можно уже с большей долей вероятности сказать, что цветная революция в Республике Беларусь  в отличие от многих других потерпела поражение.  

# Беларусь-Украина # общество # Кирилл Барашков

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