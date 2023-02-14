Новости Беларуси. Вопросы, связанные с развитием партнерства государства и общественных объединений, а также меры поддержки. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с воинами-интернационалистами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в столице проживает почти две тысячи ветеранов боевых действий на территории других государств. Разумеется, вспоминают о них не только 15 февраля. Им оказывается всяческая помощь и поддержка. Воины-интернационалисты активные участники патриотических мероприятий: совместно с ветеранами они проводят уроки мужества, дни призывника.

Леонид Филимончик, председатель Заводской районной организации ОО «БСВВА»:

Я встречаю боевых товарищей, людей, с которыми полтора года мы прослужили, воевали плечом к плечу. Жаль, конечно, что те, кто не вернулся, не с нами. Это большая утрата, поэтому мы их помним, чтим.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Установлены у нас доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан. Также компенсируем затраты на ремонт надмогильных сооружениях, установленных на местах захоронения воинов-афганцев. Ежегодно органами социальной защиты мы проводим обследование условий проживания этой категории и точечно решаем проблемы.