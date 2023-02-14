Чем крепче вера, тем сильнее программа. Могут ли на человека навести порчу?

Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Иногда свобода затягивается и превращается в одиночество. Люди, которые долго находятся в этом состоянии, говорят: «Наверное, на мне порча или венец безбрачия, тебе сделано». Прабабушка в деревне сказала, что на тебя порчу навели. Человеку с этой установкой приходится жить.

Игорь Сенють, парапсихолог:

Чем крепче вера у человека, тем сильнее программа, которая действует на него. Он не способен тогда самостоятельно из нее выйти. Брать, допустим, по современным методикам – та же самая гипнотерапия, к примеру. Это когда человека погружают в трансовое состояние, он может со стороны посмотреть на ту или иную проблему, пережить эмоционально заново и сделать выводы. Он хочет оставаться в прошлом или шагать в будущее. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть это все-таки больше какая-то психология, нежели куклу проткнули иголкой, я так понимаю?