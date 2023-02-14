Чем крепче вера, тем сильнее программа. Могут ли на человека навести порчу?
Любовь и взаимопонимание. Даже если сейчас, возможно, у вас нет пары – это не повод отчаиваться. О том, возможно ли встретить свою вторую половинку уже в зрелом возрасте, как не упустить счастье и не пройти мимо судьбы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Иногда свобода затягивается и превращается в одиночество. Люди, которые долго находятся в этом состоянии, говорят: «Наверное, на мне порча или венец безбрачия, тебе сделано». Прабабушка в деревне сказала, что на тебя порчу навели. Человеку с этой установкой приходится жить.
Игорь Сенють, парапсихолог:
Чем крепче вера у человека, тем сильнее программа, которая действует на него. Он не способен тогда самостоятельно из нее выйти. Брать, допустим, по современным методикам – та же самая гипнотерапия, к примеру. Это когда человека погружают в трансовое состояние, он может со стороны посмотреть на ту или иную проблему, пережить эмоционально заново и сделать выводы. Он хочет оставаться в прошлом или шагать в будущее.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть это все-таки больше какая-то психология, нежели куклу проткнули иголкой, я так понимаю?
Игорь Сенють:
Это все тоже есть. Просто я немножко с более научной точки зрения объясняю почему. Потому что парапсихология больше изучает методики, которые науке не совсем понятны на данном этапе развития, но когда-то атом не могли разделить на мельчайшие частицы, так же как и молекулы. Это был миф какой-то определенный. Когда наука технологически дошла до определенной эволюции, смогла это подтвердить. То же самое в парапсихологии. Есть сегодня феномены определенные и явления, которые подтвердить сложно, но они существуют. Это есть.
Ольга Шерснева:
Это есть, если кратко?
Игорь Сенють:
Конечно.
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