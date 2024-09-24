Владимир Кухарев встретился с учащимися Минского колледжа торговли и коммерции
Новые специальности и улучшенные методики преподавания. В Минском колледже торговли и коммерции активно адаптируются к современным требованиям рынка труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, например, специальность продавец-консультант и контролер-кассир планируют объединить, что позволит готовить универсальных специалистов для торговой сферы. Большое внимание оснащению: в колледже постоянно обновляется оборудование. В ближайшее время материально-техническая база учреждения пополнится кассами самообслуживания. Учебное заведение посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он пообщался с учащимися и ответил на вопросы. Молодых людей интересовали перспективы трудоустройства и развития столичной торговли.
Мария Борисенок, учащаяся Минского государственного колледжа торговли и коммерции:
Сегодня у нас была встреча с Владимиром Евгеньевичем. Я ему задала интересующий для себя вопрос, как не потеряться на своем первом рабочем месте и активно участвовать в жизни города. Его ответ меня очень удовлетворил и порадовал. Он мне дал дельный совет – продолжать в том же духе, так же активно везде участвовать и показывать свои навыки.
Наталья Левкевич, директор Минского государственного колледжа торговли и коммерции:
Все наши мастерские находятся на торговых предприятиях, поэтому ребята обучаются сразу на новейшем оборудовании, которое установлено в торговых объектах города Минска. В этом году мы более широко стали внедрять факультативные занятия по психологии, поскольку профессия предполагает работу и общение с людьми.
Напомним, колледж активно сотрудничает с ведущими торговыми предприятиями столицы. Учащимся предоставляют возможность стажировки. Это не только помогает применять теорию на практике, но и открывает двери в будущее. Выпускники успешно трудоустраиваются.