Владимир Кухарев встретился с учащимися Минского колледжа торговли и коммерции

Новые специальности и улучшенные методики преподавания. В Минском колледже торговли и коммерции активно адаптируются к современным требованиям рынка труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, например, специальность продавец-консультант и контролер-кассир планируют объединить, что позволит готовить универсальных специалистов для торговой сферы. Большое внимание оснащению: в колледже постоянно обновляется оборудование. В ближайшее время материально-техническая база учреждения пополнится кассами самообслуживания. Учебное заведение посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он пообщался с учащимися и ответил на вопросы. Молодых людей интересовали перспективы трудоустройства и развития столичной торговли.

Мария Борисенок, учащаяся Минского государственного колледжа торговли и коммерции:

Сегодня у нас была встреча с Владимиром Евгеньевичем. Я ему задала интересующий для себя вопрос, как не потеряться на своем первом рабочем месте и активно участвовать в жизни города. Его ответ меня очень удовлетворил и порадовал. Он мне дал дельный совет – продолжать в том же духе, так же активно везде участвовать и показывать свои навыки.