Владимир Кухарев встретился с почётным консулом Беларуси в турецком городе Эскишехир

Перспективы развития взаимодействия в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с почетным консулом Беларуси в турецком городе Эскишехир Гюрханом Албайраком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь шла о сотрудничестве в области промышленности и торговли. Владимир Кухарев отметил, что в Минске хорошие наработки по оснащению метрополитена оборудованием из Турции, которое способствует безопасности граждан. Есть также предпосылки для развития отношений в других сферах. Отметим, с 2019 года Турция сотрудничает с Беларусью в области железных дорог, включая метрополитен и трамвайные линии.

Гюрхан Албайрак, почетный консул Беларуси в Эскишехире (Турция):

Мы также хотим развивать сотрудничество и в других областях, например, в сельском хозяйстве. Мы заинтересованы в развитии в области культуры. Потому что культурное наследие обеих стран очень богатое и старинное. Хотелось бы затронуть и сектор образования, ведь старинные университеты есть как в Турции, так и в Беларуси. И мы хотим создавать новые возможности для студентов и преподавателей.