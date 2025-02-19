Владимир Кухарев встретился с почётным консулом Беларуси в турецком городе Эскишехир
Перспективы развития взаимодействия в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с почетным консулом Беларуси в турецком городе Эскишехир Гюрханом Албайраком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь шла о сотрудничестве в области промышленности и торговли. Владимир Кухарев отметил, что в Минске хорошие наработки по оснащению метрополитена оборудованием из Турции, которое способствует безопасности граждан. Есть также предпосылки для развития отношений в других сферах. Отметим, с 2019 года Турция сотрудничает с Беларусью в области железных дорог, включая метрополитен и трамвайные линии.
Гюрхан Албайрак, почетный консул Беларуси в Эскишехире (Турция):
Мы также хотим развивать сотрудничество и в других областях, например, в сельском хозяйстве. Мы заинтересованы в развитии в области культуры. Потому что культурное наследие обеих стран очень богатое и старинное. Хотелось бы затронуть и сектор образования, ведь старинные университеты есть как в Турции, так и в Беларуси. И мы хотим создавать новые возможности для студентов и преподавателей.
Ожидается, что в перспективе будет проведен футбольный матч между командами Минска и Эскишехира. Также белорусская сторона готова организовать деловые встречи и посещение предприятий для представителей турецкого бизнеса. Обсуждалась и возможность организации Дней культуры Эскишехира в Минске.