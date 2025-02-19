Столичные налоговые органы установили сокрытие выручки в размере свыше 25 млн рублей. Это нарушение является самым частым. Оно напрямую влечет неуплату налогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие риски характерны для всех сфер деятельности, которые имеют достаточно большой удельный вес наличного денежного обращения. Это касается как реализации товаров, так и оказания услуг.

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску:

Работа налоговых органов направлена в первую очередь на предупредительный контроль. То есть в ходе анализа определенных баз, которые имеются в распоряжении налоговых органов, направляется уведомление без проведения каких-либо проверочных мероприятий, направляется уведомление субъекту хозяйствования.

И если брать в рамках поступлений, которые у нас поступили в бюджет от проведения определенной работы, то 77 % сегодня у нас занимает камеральный контроль в поступлениях от проверочных мероприятий.

Налоговые органы столицы успешно выполнили план доходов на 2024 год. Основную часть составляют подоходный и налог на прибыль. Они занимают около 78 % от общего объема.