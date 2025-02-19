В Купаловском театре Геннадия Овсянникова поздравили с юбилеем

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.

Путь Геннадия Степановича на большую сцену начался еще со школьной скамьи: без его участия не обходился ни один концерт. После окончания Белорусского театрально-художественного института молодого артиста пригласили в труппу Купаловского. И вот уже 68 лет Овсянников неизменно выходит на сцену театра, каждый раз влюбляя зрителей в своих персонажей.

Пустаревич в «Павлинке» Янки Купалы, Бобчинский и Собакевич в спектаклях «Ревизор» и «Чичиков» по Гоголю, Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова – в его исполнении каждая роль наполняется новыми неповторимыми деталями.