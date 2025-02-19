В Купаловском театре Геннадия Овсянникова поздравили с юбилеем
Легенда Купаловского театра Геннадий Овсянников отмечает юбилей. Народного артиста СССР с 90-летием поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.
Путь Геннадия Степановича на большую сцену начался еще со школьной скамьи: без его участия не обходился ни один концерт. После окончания Белорусского театрально-художественного института молодого артиста пригласили в труппу Купаловского. И вот уже 68 лет Овсянников неизменно выходит на сцену театра, каждый раз влюбляя зрителей в своих персонажей.
Пустаревич в «Павлинке» Янки Купалы, Бобчинский и Собакевич в спектаклях «Ревизор» и «Чичиков» по Гоголю, Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова – в его исполнении каждая роль наполняется новыми неповторимыми деталями.
Геннадий Овсянников, народный артист СССР:
Театр подпитывается хорошей драматургией, хорошей режиссурой, хорошими художниками. Естественно, те, кто работают в театре, должны быть тоже на определенном уровне. Тогда будут спрашивать билеты от Дома профсоюзов и трамвая. Будут спрашивать: у вас нет лишнего билетика. Вы скажете: куда? А вы: в Купаловский.
Обладатель многочисленных наград и премий всенародно любимый артист в свои 90 лет полон сил и энергии. Этим вечером Геннадия Овсянникова чествовали на сцене уже родного Купаловского. Самые теплые слова нашли для юбиляра его коллеги. К слову, и сегодня, в свой день рождения, Геннадий Степанович исполняет роль в легендарной «Павлинке».