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Владимир Кухарев: «Сегодня мы делаем всё, чтобы заботой и вниманием ежедневно был окружён каждый ветеран»

05 мая 2022 23:01
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Новости Беларуси. Разговор о насущном с участниками боевых действий, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда и узниками концлагерей состоялся в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Накануне 77-й годовщины Победы с ветеранами Великой Отечественной войны встретился мэр Минска Владимир Кухарев.

Делились воспоминаниями, рассказывали фронтовые истории. В минской ратуше поздравили ветеранов с наступающим праздником. Читать здесь.

Глава города поздравил ветеранов с наступающим праздником и подчеркнул, что они стали настоящим символом героической эпохи победителей. Участники встречи охотно делились воспоминаниями о военном лихолетье и рассказывали фронтовые истории.

Владимир Кухарев: «Сегодня мы делаем всё, чтобы заботой и вниманием ежедневно был окружён каждый ветеран»-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы стараемся, чтобы каждый ветеран был наделен ежедневным вниманием и заботой. Соответствующие службы работают над этим. Очень много встреч с молодежью – это главное, потому что молодежь должна перенимать опыт, бесценный опыт каждого ветерана. Сегодня мы делаем все для того, чтобы заботой и вниманием ежедневно был окружен каждый ветеран.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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