Владимир Кухарев: «Сегодня мы делаем всё, чтобы заботой и вниманием ежедневно был окружён каждый ветеран»

Новости Беларуси. Разговор о насущном с участниками боевых действий, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда и узниками концлагерей состоялся в городской Ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Накануне 77-й годовщины Победы с ветеранами Великой Отечественной войны встретился мэр Минска Владимир Кухарев.

Делились воспоминаниями, рассказывали фронтовые истории. В минской ратуше поздравили ветеранов с наступающим праздником. Читать здесь.

Глава города поздравил ветеранов с наступающим праздником и подчеркнул, что они стали настоящим символом героической эпохи победителей. Участники встречи охотно делились воспоминаниями о военном лихолетье и рассказывали фронтовые истории.