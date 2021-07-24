Владимир Караник об учении войск территориальной обороны в Мостах: можно дать оценку «положительно»

Новости Беларуси. В Гродненской области продолжается комплексная проверка органов территориальной обороны. Так, в Мостах учебный сбор почти завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Была отмечена высокая мобилизация войск. Призванные из запаса доказали, что в случае необходимости могут оказать помощь армии. Личный состав территориальных войск совместно с сотрудниками органов внутренних дел практически отработал вопросы охраны и обороны важных объектов, водозабора и железнодорожного моста через реку Неман, отразив нападение диверсантов условного противника. На завершающем этапе было продемонстрировано качество подготовки территориальных войск и успешное выполнение задач.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня мы находимся на заключительном этапе командно-штабного учения, которое проводится силами и средствами территориальной обороны Мостовского района. Проводилось оно в рамках второго этапа комплексной проверки сил и средств территориальной обороны Гродненской области. В рамках всей проверки осуществлялась поставка мобилизационного ресурса, до 200 человек, были укомплектованы подразделения стрелкового батальона, штаб районной территориальной обороны, проведена их подготовка, получение запасов материальных средств, оружия, боеприпасов, отработаны вопросы слаживания. И в последующем в ходе командно-штабного учения под руководством губернатора Гродненской области было проведено учение.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Я считаю, что по всем аспектам проведенной подготовки можно дать оценку «положительно». Это касалось и организации призыва, и организации размещения. В рамках этой работы мы отработали методики размещения с использованием тех объектов, которые в настоящий момент не функционируют, что не создает проблем для других жителей района, и доказали, что это можно сделать.