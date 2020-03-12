«Жизнь моя продолжается. Скоро буду дома. Целую крепко. Ваш сын». Что писали родным в 1941 году курсанты пулемётного батальона

Гарнизоны немногочисленных вооружённых ДОТов составлял 9-ый пулемётный батальон под командованием капитана Жилы. В составе батальона была и учебная рота лейтенанта Кобылкина, где молодых курсантов, которые только окончили среднюю школу, готовили в командиры.

Из найденного письма домой от Фёдора Н.:

«Здравствуйте, дорогие родители папа, мама, Любочка, Лёня, Гроня, Серёжа, Бабушка, крестница Валечка, Филипп Моисеевич. Во-первых строках моего письма сообщу, что в настоящее время жив и здоров, того и вам желаю… Жизнь моя продолжается всё по-старому. Учусь хорошо. Получал несколько благодарностей от командования… Я уже прослужил 4 месяца, а давно ли дома был, так оно среди трудностей всё пройдёт быстро, уже осталось почти 2,5 года. Так что, скоро буду дома и я. Пока, до свидания. Целую крепко. Ваш сын».