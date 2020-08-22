Кондрусевич на встрече с Караевым: «Надо искать решения, чтобы Беларусь дальше продолжала жить мирным путём»
Новости Беларуси. В МВД состоялась встреча министра внутренних дел Юрия Караева c архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обменялись мнениями по ситуации, которая сейчас складывается в стране.
Представитель духовенства подчеркнул, что все переживают события последних дней особенным образом. Церковь призывает к миру с обеих сторон и скорому урегулированию конфликта.
Важной темой разговора стало однобокое освещение СМИ информации о протестах и появление фейков. Юрий Караев подчеркнул, что некоторые СМИ освещают только одну сторону. В скандальных заголовках ни слова не сказано про пострадавших милиционеров или умышленные наезды на сотрудников МВД.
Не остался без внимания и вопрос о без вести пропавших. Во время поисков выяснилось, что многие, кто значился в списках, находились дома с родственниками. По итогам встречи Юрий Караев подарил архиепископу статуэтку Святого Архангела Михаила.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский:
Я думаю, что такие встречи нужны, потому что мы живем в обществе. Понятно, что и католическая церковь, как и православная, как и другие вероисповедания… Очень часто мы все встречаемся с людьми, и люди задают вопросы.
Сегодня Беларусь бурлит, сегодня градус напряженности очень большой. И понятно, надо искать решения, чтобы Беларусь дальше продолжала жить мирным путем.