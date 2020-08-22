Практически все виновные в ДТП найдены. Их действиям сейчас дается правовая оценка, после чего водителей привлекут к ответственности.

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать случаи умышленных наездов на сотрудников милиции, в которых пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Корзюк, начальник ГУГАИ МВД Беларуси:

Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах, когда отдельная часть участников дорожного движения пытается своими необдуманными, неправомерными действиями создать напряженность на дороге, создать физическую угрозу сотрудникам Госавтоинспекции. Да и не только физическую, но и моральную.

Самое главное – это то взаимодействие, та совместная работа, которая позволит нам обеспечивать безопасность людей на дорогах, которая позволит нам сохранять жизни и здоровье наших граждан. Сотрудники ГАИ, сотрудники органов внутренних дел сделают все возможное, чтобы это взаимодействие восстановить.