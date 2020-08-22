Прямой эфир

Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»

22 августа 2020 12:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать случаи умышленных наездов на сотрудников милиции, в которых пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все виновные в ДТП найдены. Их действиям сейчас дается правовая оценка, после чего водителей привлекут к ответственности.

Пострадавшие сотрудники силовых ведомств получают необходимую медицинскую помощь.

Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»-1

Дмитрий Корзюк, начальник ГУГАИ МВД Беларуси:
Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах, когда отдельная часть участников дорожного движения пытается своими необдуманными, неправомерными действиями создать напряженность на дороге, создать физическую угрозу сотрудникам Госавтоинспекции. Да и не только физическую, но и моральную.

Самое главное – это то взаимодействие, та совместная работа, которая позволит нам обеспечивать безопасность людей на дорогах, которая позволит нам сохранять жизни и здоровье наших граждан. Сотрудники ГАИ, сотрудники органов внутренних дел сделают все возможное, чтобы это взаимодействие восстановить.

Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»-4

Напомним, за время беспорядков на сотрудников органов внутренних дел совершено 8 наездов. Большинство из них – в Минске.

# ГАИ # общество # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кондрусевич на встрече с Караевым: «Надо искать решения, чтобы Беларусь дальше продолжала жить мирным путём»
22 августа 2020 12:03

Кондрусевич на встрече с Караевым: «Надо искать решения, чтобы Беларусь дальше продолжала жить мирным путём»

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте
22 августа 2020 11:37

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная
22 августа 2020 10:42

«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная