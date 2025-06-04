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Атакой на аэродромы России Киев хотел втянуть США в боевые действия – Брайен

04 июня 2025 10:44
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Атакой на аэродромы России Киев хотел втянуть США в боевые действия – Брайен-0

По словам бывшего помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена, посредством атак на аэродромы РФ Киев надеялся подтолкнуть США и ЕС к прямому участию в конфликте, пишет РИА Новости.

Брайен отмечает, что пример последней атаки с использованием БПЛА показывает, что Киев избрал новую стратегию. Украинская сторона, по его предположению, рассчитывала добиться более выгодной сделки от РФ или подвести спонсоров из ЕС и Штатов ко вхождению в боевые действия.

Эксперт отметил, что аналогичные операции Киева имеют поддержку в виде разведданных и технических возможностей США и стран Европейского союза.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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