Атакой на аэродромы России Киев хотел втянуть США в боевые действия – Брайен

По словам бывшего помощника заместителя главы Пентагона Стивена Брайена, посредством атак на аэродромы РФ Киев надеялся подтолкнуть США и ЕС к прямому участию в конфликте, пишет РИА Новости.

Брайен отмечает, что пример последней атаки с использованием БПЛА показывает, что Киев избрал новую стратегию. Украинская сторона, по его предположению, рассчитывала добиться более выгодной сделки от РФ или подвести спонсоров из ЕС и Штатов ко вхождению в боевые действия.

Эксперт отметил, что аналогичные операции Киева имеют поддержку в виде разведданных и технических возможностей США и стран Европейского союза.

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