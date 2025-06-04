Сельское хозяйство Великобритании оказалось на грани катастрофы из-за аномальной засухи

Английские фермеры переживают, пожалуй, самые трудные времена. Эта весна стала самой сухой за последние 70 лет. Из-за опустевших водохранилищ агентство по охране окружающей среды запрещает поливать поля. В результате гибнут практически все высаженные культуры: пшеница, ячмень и картофель.

Роберт Лоу, фермер (Великобритания):

Если лето останется таким же сухим, как эта весна, то нам это будет дорого стоить. Во всех смыслах. Мы и так несем громадные убытки, эта погода нас просто добивает. Нам остается только уповать на небеса, чтобы они послали нам дожди. Эта засуха влияет на нашу способность кормить британцев.

И без того непростую ситуацию осложняют лесные пожары, которые в этом году уничтожили тысячи гектаров земли. Засуха также влияет на животноводство. Без достаточного количества воды и корма фермеры рискуют потерять поголовье скота.