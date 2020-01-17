Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

Новости Беларуси. Дороги милосердия в детский реабилитационный центр столицы привели 17 января главу белорусской православной церкви Митрополита Павла и министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дни рождественских праздников медицинские учреждения страны принимают высоких гостей и спонсоров. Сказочные персонажами новогодних праздников дарят детям настроение, а визитеры – сладости и полезное оборудование.

Сегодня поздравления принимали дети с особенностями развития. Сертификат на 50 тысяч рублей главврачу вручил руководитель Минздрава. Владимир Караник подчеркнул: это деньги из внебюджетного фонда. Конфеты и дорогостоящий реабилитационный аппарат подарил Владыка Павел. Но самое важное для детей – конечно, теплые искренние слова и поддержка взрослых.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Он действительно оснащен современным оборудованием – это и локоматы, и тренажеры на основе компьютерных технологий. Проводятся научные работы по внедрению технологий дополненной реальности в реабилитационный потенциал.

Сказать, что это все идеально оснащено… Реабилитационная наука не стоит на месте, всегда появляются новые технологии. Мы стремимся, чтобы эти технологии максимально быстро внедрялись для наших детей.