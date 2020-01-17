«Мы такого давно ждали». В Орше открыли фирменный магазин «Марко»

Новости Беларуси. В Орше открыли фирменный магазин «Марко». Третий в районе и 85-й в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговый объект на проспекте Текстильщиков 24 в покупатели прямом смысле брали штурмом. И на то есть объективные причины: беспрецедентные акции на любой вкус и кошелек. Приятный бонус и в день открытия – подарок каждому покупателю. Шаг навстречу оршанцам вместе с кампанией «Марко» сделала Анастасия Бут.

Вот, одну сносил, взял вторую. И скидку должны дать нам за это.

Приобрела детские сапожки зимние своей доченьке на следующую зиму. Акция на них -70 % составила. Поэтому цена совсем низкая – 25 рублей.

Замечательные цены, замечательный магазин. Мы такого давно ждали у нас в Орше.

Магазин «Марко» сегодня жители Орши, без преувеличения, брали штурмом. Торговый объект на проспекте Текстильщиков, 24 – второй в городе. И, судя по всему, может стать самым популярным. Только за первый рабочий день здесь свою пару нашли более 400 человек.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного совета депутатов:

Город развивающийся, город динамично растущий. И, конечно, сегодня потребности жителей его растут. Открывается не просто магазин, который удовлетворит потребности жителей Орши. Но открывается магазин нашего отечественного производителя, который производит надежную обувь.

Комфорт по доступной цене. «Марко» продолжает «Тариф Новогодний», где скидки достигают 70 %. Минус 30 % на зимнюю обувь. Домашние тапочки – вдвое дешевле. И беспрецедентные скидки на меховые изделия брэнда Luxury Fox.

Анастасия Бут, корреспондент:

Собрать зимний лук в одном магазине – это реально. Ботинки со скидкой до 70 %. Шубы и дубленки в наличии и под заказ. И широкий выбор головных уборов.

Более 500 квадратных метров торговой площади и впервые – зона для самых юных клиентов. Свыше 1200 моделей женской, мужской и детской обуви. Линейка премиум-класса «Браво». В одном магазине – все товары холдинга «Марко».

Сергей Мелех, первый заместитель генерального директора холдинга «Марко»:

Развитие ритейла – это одно из стратегических, основных направлений на сегодняшний день развития кампании. Поэтому мы сегодня активно работаем над открытием новых магазинов. И открытием магазинов формата «четыре сезона», где вы можете увидеть и купить, вне зависимости от сезона, любую группу товаров.