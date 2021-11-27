Владимир Давидович стал «Человеком дела – 2020». Какие качества помогли ему получить награду?

Новости Беларуси. 4 ноября Минскому городскому технопарку исполнилось 10 лет. Это общество с ограниченной ответственностью было создано для реализации государственной программы инновационного развития Беларуси. С 2011 года оно получило статус субъекта инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка. О том, что уже выполнено, и планах на будущее поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Владимиром Давидовичем, директором Минского городского технопарка. Юлия Алексеюк, ведущая:

Вы стали лауреатом белорусского конкурса «Человек дела – 2020». Это своеобразный «Оскар» в сфере белорусского бизнеса. Как вы думаете, какие качества вам помогли достичь этой награды?

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Во-первых, я должен поблагодарить организаторов этого конкурса. Все было очень приятно и, главное, неожиданно. Какие качества, я затрудняюсь сказать. О первого лица сложно говорить о каких-то качествах. Юлия Алексеюк:

Тогда позволю себе сделать вывод на основании нашей беседы. Вы говорите о своей работе, технопарке с большой любовью. Это действительно достойно уважения.

Юлия Алексеюк:

Каким вы видите будущее Минского городского технопарка? Владимир Давидович:

Крен будет в первую очередь в направлении акселерационных программ. То есть для того, чтобы полностью посвятить себя созданию среды для выращивания не физической, а сервисной инфраструктуры. И основным базированием этой инфраструктуры будет наша площадка, с которой мы сами начали вырастать, в том числе на начальных стадиях как стартап. Мы тоже все эти стадии прошли. Это наша улица Солтыса. И площадки, которые дополнительно город нам выделяет. Там, естественно, создание физической инфраструктуры и распространение нашего опыта в поддержке резидентов на эти площадки. Но в первую очередь мы сейчас пойдем в сервисную модель, наращивание контактов, кооперационных связей и участие в международных проектах. Юлия Алексеюк:

Вы бы хотели, чтобы в будущем какая направленность проектов была?