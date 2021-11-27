Владимир Давидович стал «Человеком дела – 2020». Какие качества помогли ему получить награду?
Новости Беларуси. 4 ноября Минскому городскому технопарку исполнилось 10 лет. Это общество с ограниченной ответственностью было создано для реализации государственной программы инновационного развития Беларуси. С 2011 года оно получило статус субъекта инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка. О том, что уже выполнено, и планах на будущее поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Владимиром Давидовичем, директором Минского городского технопарка.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Вы стали лауреатом белорусского конкурса «Человек дела – 2020». Это своеобразный «Оскар» в сфере белорусского бизнеса. Как вы думаете, какие качества вам помогли достичь этой награды?
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Во-первых, я должен поблагодарить организаторов этого конкурса. Все было очень приятно и, главное, неожиданно. Какие качества, я затрудняюсь сказать. О первого лица сложно говорить о каких-то качествах.
Юлия Алексеюк:
Тогда позволю себе сделать вывод на основании нашей беседы. Вы говорите о своей работе, технопарке с большой любовью. Это действительно достойно уважения.
Юлия Алексеюк:
Каким вы видите будущее Минского городского технопарка?
Владимир Давидович:
Крен будет в первую очередь в направлении акселерационных программ. То есть для того, чтобы полностью посвятить себя созданию среды для выращивания не физической, а сервисной инфраструктуры. И основным базированием этой инфраструктуры будет наша площадка, с которой мы сами начали вырастать, в том числе на начальных стадиях как стартап. Мы тоже все эти стадии прошли. Это наша улица Солтыса. И площадки, которые дополнительно город нам выделяет. Там, естественно, создание физической инфраструктуры и распространение нашего опыта в поддержке резидентов на эти площадки. Но в первую очередь мы сейчас пойдем в сервисную модель, наращивание контактов, кооперационных связей и участие в международных проектах.
Юлия Алексеюк:
Вы бы хотели, чтобы в будущем какая направленность проектов была?
Владимир Давидович:
Нельзя сказать, что мы изначально делали себе какие-то рамки специализации для резидентов технопарка. Изначально получилось, что первые резиденты были связаны с биотехнологиями. Они подошли под эти помещения, к нам пришли. Но с тех пор спектр деятельности расширился. Это приборостроение, микроэлектроника, оптические технологии, роботизированные системы, различные беспилотные средства – не только летающие, но и ездящие. То есть беспилотный транспорт. Весь спектр, который касается физического производства, то есть хардовое, как это называют. Мы сконцентрированы именно на тех. То есть наши клиенты те, кому надо где-то приземлиться, зацепиться за кусочек, где не будет очень высоких стартовых платежей, но где можно достаточно комфортно развиваться. Плюс что-то еще добавить из оборудования, знаний, подсказать, где поискать деньги, познакомить с полезным партнером. Это наша модель.
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