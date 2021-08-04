Владимир Чуденцов о Степане Путило: «Он постоянно опасается каких-то покушений»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

17 ноября 2019 года в Беларуси проходили выборы в парламент. Обстановка была спокойная. Оппозиция ожидаемо потерпела разгромное поражение. Но тогда осталась незамеченной вскользь брошенная фраза на одном из главных рупоров антибелорусской пропаганды: «А вот на президентские "выборы" 2020-го у нас уже есть предварительный план. И им он вряд ли понравится...» Да, план действительно был. План дестабилизации, развала и гражданской войны. План заговора.

8 ноября, в разгар предвыборной парламентской кампании, под прикрытием пикета альтернативных кандидатов прошел митинг. Анонсирован он был как встреча зрителей недавно вышедшего в интернете фильма «Уголовные материалы». Автор клеветнического памфлета о Президенте Беларуси Степан Путило сейчас известен. Но, несмотря на его популярность, о самом Степане широкой публике известно мало. В Польшу вывезли всю его семью. Он тщательно следит, чтобы никакие факты его жизни в Беларуси не стали достоянием широкой публики. Но есть один человек, который очень хорошо знает гражданина Путило.

Владимир Чуденцов, осужденный:

Меня зовут Владимир Чуденцов и, грубо говоря, я являюсь тем человеком, который в свое время научил писать небезызвестного блогера экстремистского Telegram-канала. Это Владимир Чуденцов. Настоящая фамилия – Зуев. Журналист, публиковался на различных оппозиционных ресурсах. В ноябре 2019 года задержан при пересечении белорусско-польской границы. При нем обнаружили наркотики. Впоследствии выяснились и другие обстоятельства биографии этого человека. Он питает пристрастие к молодым людям, преимущественно детского и подросткового возраста. Его можно назвать крестным отцом Степана Путило в журналистике. Познакомились они, когда будущему блогеру было 14 лет.

Владимир Чуденцов:

Я ему посоветовал создать этот Telegram-канал. Не только я, еще пару человек ему давали аналогичные советы, в результате чего он и был создан. Мне это самому было в кайф, и я ему не отказывал в этой подготовке, но она по большей части проходила на расстоянии, общались мы с ним больше через интернет. Но несколько раз, конечно, и лично встречались, катались на велосипедах, гуляли по городу. Постепенно Степан подрастал, закончил школу, поступил в университет Силезский в Польше, в Катовицах, и начал заниматься видеоблогингом. Как личность Степа человек очень осторожный, просто очень осторожный. Он постоянно опасается каких-то провокаций, каких-то покушений. Насколько я знаю, всегда даже на работу на телеканал [признанный экстремистским – прим. ред.] добирался разными путями, всегда менял маршрут, никому не говорил свое место жительства. В принципе, я его тоже не знал, хотя он и должен был меня встречать с поезда в Варшаве, и, вероятнее всего, я мог бы все-таки узнать, где он живет, но этого не случилось. Видимо, по этой причине о какой-то личной жизни у Степана тоже говорить не приходится.

Не менее «романтичные» отношения у Чуденцова сложились и с другим будущим редактором Telegram-канала. Совместный отдых, коньки и даже любовные песни.

Ах, Протасевич, ты мой адвокат. Вот в такой атмосфере и происходило зачатие будущего рупора мятежа.