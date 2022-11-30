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Владимир Андрейченко: Беларусь и Палестина будут укреплять торгово-экономические отношения

30 ноября 2022 10:42
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Беларусь и Палестина будут укреплять торгово-экономические отношения. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с послом этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко: Беларусь и Палестина будут укреплять торгово-экономические отношения-1

На протяжении многих лет страны тесно сотрудничают по многим направлениям. Это образование, здравоохранение, а также взаимная поддержка на международной арене. Особый акцент стороны сделали на поднятии экономического роста, а также поддержании торгового баланса между государствами. В перспективе Беларусь и Палестина намерены создать межпарламентскую комиссию и группу дружбы.

Владимир Андрейченко: Беларусь и Палестина будут укреплять торгово-экономические отношения-3

Ахмед Алмадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:
У нас нет разногласий с Беларусью, и всегда мы поддерживаем друг друга на международной арене и на постсоветском пространстве. И развитие, думаю, должно быть в плане экономического развития. Это самое актуальное и для нас, и для Беларуси.

Владимир Андрейченко: Беларусь и Палестина будут укреплять торгово-экономические отношения-5

Посол заявил, что в Палестине заинтересованы в приобретении белорусских тракторов и удобрений, и отметил качество наших продуктов питания.

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# Международное сотрудничество # Владимир Андрейченко

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