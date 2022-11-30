Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень простые и низкокалорийные рулетики из баклажанов.

Порежем баклажан и отправим его в духовку запекаться. Отрезаем хвостик. Режем баклажан вдоль на достаточно толстые слайсы.

На форму мы положили пергамент, но на всякий случай смажем растительным маслом. Выкладываем баклажан в форму. Поверху – снова растительное масло, но немного. Отправляем баклажаны в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Сегодня баклажаны не стоит вымачивать, так как они уже не горькие.

Приступаем к начинке. Сливочный сыр, заранее обжаренные семечки. Натираем зубчик чеснока. Добавляем чайную ложку французской горчицы, немного лимонного сока, черный молотый перец, соль. А теперь мелко порубим зелень и отправим в емкость.

Так как сливочный сыр достаточно плотный, добавим немного воды, чтобы облегчить текстуру. Разминаем все вилкой.

Баклажаны прекрасно запеклись. Перекладываем начинку на баклажан и аккуратно сворачиваем. Готовые баклажаны можно полить небольшим количеством оливкового масла. Чуть-чуть присыпаем черным перцем и украсим петрушкой.