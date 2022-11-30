Прямой эфир

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные

30 ноября 2022 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простые и низкокалорийные рулетики из баклажанов.

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-1

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-3

Порежем баклажан и отправим его в духовку запекаться. Отрезаем хвостик. Режем баклажан вдоль на достаточно толстые слайсы.

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-6

На форму мы положили пергамент, но на всякий случай смажем растительным маслом. Выкладываем баклажан в форму. Поверху – снова растительное масло, но немного. Отправляем баклажаны в предварительно разогретую духовку до 200 градусов.

Сегодня баклажаны не стоит вымачивать, так как они уже не горькие.

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-9

Приступаем к начинке. Сливочный сыр, заранее обжаренные семечки. Натираем зубчик чеснока. Добавляем чайную ложку французской горчицы, немного лимонного сока, черный молотый перец, соль. А теперь мелко порубим зелень и отправим в емкость.

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-12

Так как сливочный сыр достаточно плотный, добавим немного воды, чтобы облегчить текстуру. Разминаем все вилкой.

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-15

Баклажаны прекрасно запеклись. Перекладываем начинку на баклажан и аккуратно сворачиваем. Готовые баклажаны можно полить небольшим количеством оливкового масла. Чуть-чуть присыпаем черным перцем и украсим петрушкой.

Рецепт от кулинара. Готовим рулетики из баклажанов – простые и низкокалорийные-18

Завтрак готов!

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам
30 ноября 2022 09:42

Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам

Многие из них – единственный экземпляр в мире. Экспозиция книжных переплётов открылась в Бресте
30 ноября 2022 09:32

Многие из них – единственный экземпляр в мире. Экспозиция книжных переплётов открылась в Бресте

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства
30 ноября 2022 08:27

Варёные яйца в маринаде делают только на Солигорской птицефабрике. Раскрываем секреты производства