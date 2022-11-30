Новости Беларуси. С учетом всех последних научно-технологических достижений. Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С учетом всех последних научно-технологических достижений. Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в их арсенале модернизированные радиостанции, командно-штабные машины и специальные аппаратные. Это послужит развитию Вооруженных Сил и будет залогом по обеспечению их высокой боевой готовности.
Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Наш ГВПК белорусский загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи, который обеспечивает управление от Генерального штаба, завершая солдатом. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год техники всей линейки.
Эта передача в войска современных средств и комплексов связи не первая в нынешнем году и не последняя, обещают производители. Личному составу остается ее лишь освоить прогрессивные образцы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!