Новости Беларуси. С учетом всех последних научно-технологических достижений. Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в их арсенале модернизированные радиостанции, командно-штабные машины и специальные аппаратные. Это послужит развитию Вооруженных Сил и будет залогом по обеспечению их высокой боевой готовности.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Наш ГВПК белорусский загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи, который обеспечивает управление от Генерального штаба, завершая солдатом. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год техники всей линейки.