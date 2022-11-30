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Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам

30 ноября 2022 09:42
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Новости Беларуси. С учетом всех последних научно-технологических достижений. Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам-1

Теперь в их арсенале модернизированные радиостанции, командно-штабные машины и специальные аппаратные. Это послужит развитию Вооруженных Сил и будет залогом по обеспечению их высокой боевой готовности.

Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам-4

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Наш ГВПК белорусский загружен полностью производством всей линейки цифровой техники связи, который обеспечивает управление от Генерального штаба, завершая солдатом. Объемы большие, но наши коллеги из ГВПК успешно справляются с этой задачей, поставляя по две партии в год техники всей линейки.

Госвоенпром поставил новые образцы техники белорусским связистам-7

Эта передача в войска современных средств и комплексов связи не первая в нынешнем году и не последняя, обещают производители. Личному составу остается ее лишь освоить прогрессивные образцы.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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