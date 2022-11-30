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Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?

30 ноября 2022 10:18
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Пионы, жасмин и даже водяной папоротник. Национальный гербарий Института экспериментальной ботаники имени Купревича – достояние Синеокой. Своеобразный архив, который на протяжении 100 лет бережно хранит самые удивительные растения Беларуси!

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-1

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
В фондах нашего гербария хранится на сегодня 220 тысяч листов. Это довольно много. Коллекцией сосудистых растений не ограничивается наш гербарий. Здесь есть коллекции и лишайников, и мхов, и грибов, и плодов, и даже есть палеоботаническая коллекция. Наши друзья, археологи, находят старые семена X-XII веков. И мы разбираем буквально по зернышку, выясняем, что тогда росло.

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-4

К слову, среди обитателей лесной чащи в этих стенах можно встретить и десятки декоративных растений. Бамбук родом из Витебска – яркий представитель коллекции Академии наук.

Аркадий Скуратович:
Еще один экземпляр из Орши это североамериканская осока. Сейчас вот различные пестролистные формы находят использование у цветоводов-любителей.

Внести свой вклад в создание национального гербария может каждый. Отправились в путешествие? Обратите внимание на природу вокруг: любая диковинка станет ценным артефактом для хранителей «зеленой» энциклопедии.

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-7

Аркадий Скуратович:
Могилевская область, переезжаем в Хотимск – это самый восточный районный центр 202 вида всего собрано. А всего 1 700. Здесь еще собирать, собирать и собирать. Любой материал из этого района мы принимаем.

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-10

И вот мы переходим в святая святых – это гербарий, который собран в Беларуси до революции! Посмотрите, какой год! 1862-й. А самое интересное прочитайте, что это такое. Провинция Могилев. А дальше прочитайте слово берестенем. Раньше Днепр назывался Берестенем. По нашим гербариям даже можно изучать историю!

И если темнота – друг гербария, насекомые – его главный враг. Уберечь антиквариат от лап крылатых охотников – цель номер один.

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-13

Аркадий Скуратович:
Это серьезная морозильная камера. Здесь температура -30 градусов, при такой температуре даже яйца вымораживаются у насекомых. Поэтому мы закладываем сюда весь этот фонд. Только что достали этот исторический гербарий. Они промораживались больше двух недель.

А ведь это и есть главный секрет долголетия растений ушедшей эпохи.

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-16

Аркадий Скуратович:
Видите? 1817 год. Это 205 лет назад. Это тимофеевка, обычная луговая, которая растет у нас везде. Мейер это тоже известнейший ботаник. Чуть-чуть постарше. На следующий год он собирал опять. Legi prope Могилев, 1818 год. Это уже совсем юный 1927 года. Листики зеленые как вчера собран. 100 лет лежи и хоть бы что.

Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?-19

Именно поэтому гербарий – надежный путеводитель в необъятный мир растений. Он помогает сохранить все то, что подарила нам природа. Многолетние исследования белорусских ботаников сегодня – главная основа для множества научных работ и энциклопедией.

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# Растения и цветы # общество # Аркадий Скуратович # Вероника Макаревич # Карл Мейер # Фотофакт

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