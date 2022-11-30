Семена X века и бамбук из Витебска. Как хранят ценные экспонаты национального гербария?

Пионы, жасмин и даже водяной папоротник. Национальный гербарий Института экспериментальной ботаники имени Купревича – достояние Синеокой. Своеобразный архив, который на протяжении 100 лет бережно хранит самые удивительные растения Беларуси!

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

В фондах нашего гербария хранится на сегодня 220 тысяч листов. Это довольно много. Коллекцией сосудистых растений не ограничивается наш гербарий. Здесь есть коллекции и лишайников, и мхов, и грибов, и плодов, и даже есть палеоботаническая коллекция. Наши друзья, археологи, находят старые семена X-XII веков. И мы разбираем буквально по зернышку, выясняем, что тогда росло.

К слову, среди обитателей лесной чащи в этих стенах можно встретить и десятки декоративных растений. Бамбук родом из Витебска – яркий представитель коллекции Академии наук. Аркадий Скуратович:

Еще один экземпляр из Орши – это североамериканская осока. Сейчас вот различные пестролистные формы находят использование у цветоводов-любителей. Внести свой вклад в создание национального гербария может каждый. Отправились в путешествие? Обратите внимание на природу вокруг: любая диковинка станет ценным артефактом для хранителей «зеленой» энциклопедии.

Аркадий Скуратович:

Могилевская область, переезжаем в Хотимск – это самый восточный районный центр – 202 вида всего собрано. А всего 1 700. Здесь еще собирать, собирать и собирать. Любой материал из этого района мы принимаем.

И вот мы переходим в святая святых – это гербарий, который собран в Беларуси до революции! Посмотрите, какой год! 1862-й. А самое интересное – прочитайте, что это такое. Провинция Могилев. А дальше прочитайте слово – берестенем. Раньше Днепр назывался Берестенем. По нашим гербариям даже можно изучать историю! И если темнота – друг гербария, насекомые – его главный враг. Уберечь антиквариат от лап крылатых охотников – цель номер один.

Аркадий Скуратович:

Это серьезная морозильная камера. Здесь температура -30 градусов, при такой температуре даже яйца вымораживаются у насекомых. Поэтому мы закладываем сюда весь этот фонд. Только что достали этот исторический гербарий. Они промораживались больше двух недель. А ведь это и есть главный секрет долголетия растений ушедшей эпохи.

Аркадий Скуратович:

Видите? 1817 год. Это 205 лет назад. Это тимофеевка, обычная луговая, которая растет у нас везде. Мейер – это тоже известнейший ботаник. Чуть-чуть постарше. На следующий год он собирал опять. Legi prope Могилев, 1818 год. Это уже совсем юный – 1927 года. Листики зеленые – как вчера собран. 100 лет лежи – и хоть бы что.