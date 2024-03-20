Белорусы будут получать повестки в военкомат через СМС

Среди ключевых новшеств, которые вносятся документом, возможность оповещения граждан о необходимости явки в военкомат посредством СМС. Изменится и возраст первоначальной постановки белорусов на воинский учет: теперь молодые люди будут проходить эту процедуру в 17 лет, а не в 16, как это было прежде. Упростится и порядок прохождения медкомиссии для призывников.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вносятся коррективы и в перечень граждан, которым может предоставляться отсрочка от призыва по мобилизации, то есть очень комплексный законопроект. Он касается не только вопросов обороны, национальной безопасности, но и трудовых отношений, социального обеспечения.

Кроме того, в повестке заседания законопроект об ответственном обращении с животными, который предусматривает ужесточение ответственности за жестокость по отношению к четвероногим, подробно расписывает права и обязанности хозяев питомцев. Рассмотрели сенаторы и проект закона о кредитных историях.