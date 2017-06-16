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Это так неожиданно, от чистого сердца: акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Могилеве

16 июня 2017 14:19
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Новости Беларуси. Первые в жизни подарки получили 16 июня только появившиеся на свет белорусы. В гардеробе малышей, родившихся в Могилеве, появились распашонки с вышиванкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот узор – своеобразный шифр, послание от наших далеких предков, призванный оберегать и защищать. Таким образом вместе с подарком ребенок получает и надежную защиту.

Это так неожиданно, от чистого сердца: акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Могилеве-1

Юлия Горева, молодая мама:
Очень приятно, что о нас помнят. Это так неожиданно, это так от чистого сердца.

Анна Якубовская, молодая мама:
Мне действительно очень понравилось.

Все-таки в условиях стресса положительные эмоции – это очень приятно.

Это так неожиданно, от чистого сердца: акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Могилеве-4

Анна Дашкевич, второй секретарь областного комитета ОО «БРСМ»:
Когда мы видим радость в глазах молодых мам, когда видим, с каким трепетом они примерят эти распашонки на своих деток, это вдвойне приятно.

С добрым делом волонтеры объедут все города Беларуси и побывают во всех родильных домах.

Акция «Подари новорожденному вышиванку» приурочена к празднованию Дня Независимости.

# общество # Фотофакт # БРСМ # Юлия Горева # Анна Якубовская # Анна Дашкевич

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