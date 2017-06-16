Это так неожиданно, от чистого сердца: акция «Подари новорожденному вышиванку» прошла в Могилеве

Новости Беларуси. Первые в жизни подарки получили 16 июня только появившиеся на свет белорусы. В гардеробе малышей, родившихся в Могилеве, появились распашонки с вышиванкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот узор – своеобразный шифр, послание от наших далеких предков, призванный оберегать и защищать. Таким образом вместе с подарком ребенок получает и надежную защиту.