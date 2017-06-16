Гигантский самовар посреди улицы, из которого льется только холодная вода, появился в Вилейском районе

Новости Беларуси. В Вилейском районе, в агрогородке Куренец, когда захотелось утолить жажду в жару, можно попить из самовара посреди улицы. Нестандартное применение кухонному атрибута нашел мастер на все руки Валерий Черник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это он обычную колонку превратил в самовар. Причем он, пожалуй, единственный в мире, из которого льется только холодная вода.
Самовар стал местом встречи, а также самым популярным фоном для селфи. Идею Валерий Николаевич вынашивал несколько лет и точно убедился в том, что она достойна воплощения после одной из своих путешествий по Беларуси.
Валерий Чэрник, житель агрогородка Куренец Вилейского района:
Был я в Могилеве, и там туляки подарили могилевчанам Тульский дворик, сделали. Поставили большой пузатый самовар бетонный, в желтый цвет был покрашен, и снизу чаша стоит. Из краника вода течет, прямо в чашу. Он работал как фонтанчик. И Московский дворик так есть. Они меня подстегнули к этому. У меня давно идея была. Увидел, что у них есть, а нас нет. Поехал второй раз в Могилев, они уже под хохлому самовар разрисовали.
Находчивый мастер готов продолжить удивлять. В планах на месте старого рынка поставить скульптуру почтальона Печкина с велосипедом. Как раз напротив здания местной почты. Правда, пока это только задумки, а вот у себя на усадьбе Валерий Черник проявил фантазию. Здесь и баня, сделанная из бутылок, плуг и другие сельскохозяйственные орудия хэнд-мэйд, теплица для овощей с системой отопления, которую опять-таки придумал сам.