Гигантский самовар посреди улицы, из которого льется только холодная вода, появился в Вилейском районе

Новости Беларуси. В Вилейском районе, в агрогородке Куренец, когда захотелось утолить жажду в жару, можно попить из самовара посреди улицы. Нестандартное применение кухонному атрибута нашел мастер на все руки Валерий Черник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это он обычную колонку превратил в самовар. Причем он, пожалуй, единственный в мире, из которого льется только холодная вода.

Самовар стал местом встречи, а также самым популярным фоном для селфи. Идею Валерий Николаевич вынашивал несколько лет и точно убедился в том, что она достойна воплощения после одной из своих путешествий по Беларуси.