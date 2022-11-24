«Вкусное пиво в Чехии». Почему белорусы воюют за Украину?

Владлен Татарский, донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер:

У меня была уникальная возможность общаться с белорусами, которые воюют на стороне Украины. И он четко не смог сформулировать, что ему не нравится в Беларуси. Он мне сказал, что ему нравится Европа, потому что там другие люди, они очень добрые, вкусное пиво в Чехии – настолько абстрактные идеалы. А я ему говорю: а чем тебе не нравятся люди? Он себя добровольно признает унтерменшем, он говорит, что якобы люди в Чехии лучше, чем в Гомеле. Это очень спорное, мягко говоря, утверждение. Это напоминает Третий рейх: где-то живут люди лучше, чем здесь. Поэтому там явно какие-то отклонения. Мне кажется, здесь больше психологи должны работать. Сколько ни общался, там явно какие-то надломы есть психологические.

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