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«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы после циничной шутки о Фриске

19 июня 2015 18:07
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Новости России. После публикации оскорбительного поста популярная группа лишилась важного источника доходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

Биржа рекламы «ВКонтакте» – это платформа, где рекламодатели составляют рекламные посты и указывают, в каких группах публиковать рекламу. Заявка поступает администраторам сообществ, и они могут принять предложение или отказаться от размещения рекламного поста. С каждого рекламного объявления «ВКонтакте» взимает комиссию от 20 до 45 процентов стоимости. Оплаченных постов в каждом паблике должно быть не больше трех в сутки.

MDK – сообщество в социальной сети «Вконтакте», которое специализируется на публикации шуток и юмористических картинок.

Число участников группы – без малого  7 миллионов человек.

Ранее в этом паблике была опубликована фотография певицы Жанны Фриске, а в подписи к снимку в тексте песни артистки «А я ни разу не была в Малинках до этого дня, точнее, до вечера» слова «в Малинках» заменили на «в могилке». 

Реакция пользователей Сети не заставила долго ждать.

Тысячи россиян и поклонников Жанны Фриске из ближнего и дальнего зарубежья сочли выходку оскорбительной и циничной.

Пользователи начали сбор подписей под петицией с просьбой принять меры в отношении администраторов паблика. Она набрала уже более 125 тысяч подписей. Авторы петиции отмечают, что администраторы сообщества лишены всяких моральных принципов.

«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы после циничной шутки о Фриске -1

Напомним, певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни на 41-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни. Вместе с мужем Дмитрием Шепелевым артистка собиралась основать фонд помощи онкобольным.


Мария Кожевникова. Запись в Instagram

Члены комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон и Мария Кожевникова уже направили депутатские запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой принять меры по закрытию популярной в соцсети группы.

«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы после циничной шутки о Фриске -3

Из письма генеральному прокурору:
Данное сообщество имеет более 6,5 млн. подписчиков, большая часть которых – это несовершеннолетние дети. Такие аморальные группы являются оскорбительными и неприемлемыми для нашего общества. Их безнаказанность порождает множество подобных групп, в которые вовлекаются несовершеннолетние подростки. Более того, это уже не первый конфликт, связанный с распространением нецензурной, оскорбительной и порочащей информации в отношении ветеранов, детей-инвалидов группой MDK.

# Некролог # общество # Жанна Фриске # Фотофакт

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