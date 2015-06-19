«ВКонтакте» отключила MDK от биржи рекламы после циничной шутки о Фриске

Новости России. После публикации оскорбительного поста популярная группа лишилась важного источника доходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».



Биржа рекламы «ВКонтакте» – это платформа, где рекламодатели составляют рекламные посты и указывают, в каких группах публиковать рекламу. Заявка поступает администраторам сообществ, и они могут принять предложение или отказаться от размещения рекламного поста. С каждого рекламного объявления «ВКонтакте» взимает комиссию от 20 до 45 процентов стоимости. Оплаченных постов в каждом паблике должно быть не больше трех в сутки.

MDK – сообщество в социальной сети «Вконтакте», которое специализируется на публикации шуток и юмористических картинок.

Число участников группы – без малого 7 миллионов человек.

Ранее в этом паблике была опубликована фотография певицы Жанны Фриске, а в подписи к снимку в тексте песни артистки «А я ни разу не была в Малинках до этого дня, точнее, до вечера» слова «в Малинках» заменили на «в могилке».



Реакция пользователей Сети не заставила долго ждать.

Тысячи россиян и поклонников Жанны Фриске из ближнего и дальнего зарубежья сочли выходку оскорбительной и циничной.

Пользователи начали сбор подписей под петицией с просьбой принять меры в отношении администраторов паблика. Она набрала уже более 125 тысяч подписей. Авторы петиции отмечают, что администраторы сообщества лишены всяких моральных принципов.