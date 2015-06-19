19 июня в Минске подвели итоги республиканского конкурса «Участковый инспектор, который мне помог»

Новости Беларуси. 19 июня в Минске наградили победителей республиканского конкурса.

Лучший участковый Беларуси работает в Витебской области. Им стал майор Сергей Тихонов.

До этого 40 финалистов выбрали на местах: в районах и областях. Участники состязались в физической подготовке, криминалистике и приемах самообороны.

В номинации «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» победил минчанин Вячеслав Сайко.

Символично, что награждение прошло в день 80-летия образования инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Тихонов, старший участковый инспектор Витебского РОВД:

Очень приятно. Профессия участкового очень сложная и очень нужная, потому что участковый — это человек, который работает непосредственно с народом, который находится на периферии. Участковый должен любить свою работу, чтобы добиться каких-то успехов в этой профессии.

Вячеслав Сайко, старший инспектор по делам несовершеннолетних Советского района:

Приходится зачастую и протокол составить, и какого-то наказать, но этот момент где-то профилактики, сдерживания. В конце концов, встречаешь этих ребят, они подрастают, здороваются с тобой и вспоминают, что вот когда-то мы пересеклись в этой жизни, пришлом им понести какое-то наказание. Но все-таки сделали правильные выводы.