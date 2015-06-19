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Система электронной очереди на границе появится в Беларуси до конца 2015 года

19 июня 2015 13:39
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Новости Беларуси. Система электронной очереди на границе появится в Беларуси до конца года. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Эксперимент в пунктах пропуска «Козловичи» и «Каменный Лог» подтвердил востребованность этой услуги.

В тестовом режиме электронную очередь заняло около 2 тысяч человек. Новинка позволила значительно сократить время прохождения границы. В будущем количество машин по брони определят для каждого пункта пропуска индивидуально. Правда, услуга станет платной. Точная стоимость пока неизвестна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная граница Беларуси

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