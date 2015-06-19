Под Гродно 19 июня перезахоронили найденные останки узников концлагеря «Шталаг 324»

Новости Беларуси. Они искали своих родных 70 лет. И сегодня, 19 июня, близкие полутора тысяч пленных концлагеря «Шталаг 324» с почестями похоронили тех, кого считали пропавшими без вести. В военное время в этом лагере смерти от голода, непосильного труда и пыток ежедневно умирали сотни узников. За два года существования через «Шталаг 324» прошло 36 тысяч военнопленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому визиту в Гродно москвичка Манфура Якубова готовилась с особым трепетом. Когда из Беларуси ей сообщили, что обнаружили место гибели её отца, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны, женщина не могла сдержать слёз. О судьбе пытались узнать на протяжении 70 лет. Дочь Манфуры, Ольга Гаврилина, вела переписку с архивами и военкоматами, но всё безрезультатно. И вот сегодня они приехали, чтобы поклонится своему отцу и деду.

Манфура Якубова, дочь фронтовика (Россия):

Трудно описать эти чувства, потому что мы так долго искали это. К сожалению, моя мама не смогла этого увидеть, она умерла. Но память эта была жива всю жизнь.

Установить имя и фамилию красноармейца Вафы Якубова, погибшего в гродненском лагере для военнопленных, удалось благодаря кропотливой работе белорусских поисковиков. Ещё в 2008 году на территории одной из современных воинских частей были обнаружены массовые захоронения советских военнопленных. Позже было установлено, что здесь находился немецкий лагерь «Шталаг 324».

Валерий Бутько, начальник направления идеологической работы Военного комиссариата Гродненской области:

Лагерь для пересылки военнопленных был сформирован уже в июле 1941 года и просуществовал до сентября 1943 года. Через него прошло 36 тысяч военнопленных.

Юрий Карнелович, СТВ:

Немецкий лагерь для военнопленных «Шталаг 324» представлял собой 50 гектаров земли, огороженной со всех сторон колючей проволокой. В центре были вырыты землянки, где и содержались военнопленные. Лагерь считался пересыльным, поэтому часть военнослужащих отправляли в Германию, остальных уничтожали на месте.

По некоторым архивным данным на этом месте могут находится останки восемнадцати тысяч красноармейцев. Около трёх тысяч уже обнаружены поисковыми отрядами. Часть погибших сегодня в торжественной обстановке предали земле.

На месте немецкого лагеря поисковые работы продолжаются и сегодня. Метр за метром поисковики исследуют территорию. Работы прекратятся, когда будут найдены останки последнего узника.

Дмитрий Лагутенко, старший инструктор 52-го отдельного специализированного поискового батальона МО РБ:

Нашими силами найдено и эксгумировано 181 останок военнослужащих Красной армии, периода Великой Отечественной войны.

В ближайшее время специалисты надеются пролить свет на судьбы других военнопленных. Во время раскопок были обнаружены ещё несколько лагерных жетонов и два медальона.