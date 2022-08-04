«Вклад в обеспечение продовольственной безопасности». Как белорусская армия помогает с уборочной?

Новости Беларуси. Битва за урожай. В уборочной кампании активное участие принимает и белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь сельхозорганизациям оказывают автомобилисты. Несколько сводных подразделений и десятки единиц спецтехники работают в Гродненской области.
Роман Корольков, заместитель начальника штаба тыла западного оперативного командования:
На базе отдельного полка материального обеспечения западного оперативного командования сформирован сводный автомобильный взвод, который осуществляет свою деятельность в трех районах: Слонимский, Свислочский и Ивьевский.
Продовольственная безопасность, наверное, становится ключевой составляющей национальной безопасности, поэтому и руководство Вооруженных Сил, и руководство командования этому вопросу, мероприятиям уделяет пристальное внимание. Мы в том числе делаем свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
На сегодня, 4 августа, военные уже доставили с полей свыше 3 000 тонн пшеницы и рапса.
«Темпы вырастут». Сколько в Беларуси уже собрали зерна и какие районы в передовиках, читайте здесь.