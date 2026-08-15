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Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?

15 августа 2026 11:32
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За 16 лет проведения, международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» – стал визитной карточкой региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?-2

В Год белорусской женщины он проходит под девизом «Жаночы голас Палесся: спадчына, якая жыве». Поэтому здесь, в Лясковичах представлены тематические экспозиции, посвященные выдающимся женщинам не только Полесья, но и всей Беларуси.

Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?

Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?-4

Слуцкая князёўна Соф'я Алелька і слуцкі князь Януш Радзівіл, запрашаем гасцей на Петрыкаўскае падвор'е .

На подворье, которое представляют участники из Петриковского района, у гостей есть возможность познакомиться с образом женщины, сыгравшей важную роль в истории Полесья. Также свое творчество демонстрируют народные мастерицы – хранительницы аутентичных ремесел. 

Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?-6

Калектыў «Народны май» ён аб'ехаў белы свет. 
Дажыліся што на «Дажынкі» запрашаў сам Прэзідэнт. 
Аж 4 разы яго ўдзельнічалі ў Рэспубліканскім фестывалі-ярмарке. І ў канцы мы скажам: Вялікі ўсё дзякуй за шчырыя сэрцы. Душы неумеручай, не даяце памярці.

Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?-8

Я здесь уже была с семьей. Мне здесь очень нравится, приезжаю почти каждый год на этот праздник.

На фестивале «Зов Полесья» председателю Гомельского облисполкома вручили каравай в честь намолота аграриями региона миллиона тонн зерна с учетом рапса. Хозяйства уже убрали свыше 95% площадей. 

# Фестивали

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