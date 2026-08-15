Визитная карточка региона! Как проходит международный фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах?

За 16 лет проведения, международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» – стал визитной карточкой региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?

В Год белорусской женщины он проходит под девизом «Жаночы голас Палесся: спадчына, якая жыве». Поэтому здесь, в Лясковичах представлены тематические экспозиции, посвященные выдающимся женщинам не только Полесья, но и всей Беларуси.

На подворье, которое представляют участники из Петриковского района, у гостей есть возможность познакомиться с образом женщины, сыгравшей важную роль в истории Полесья. Также свое творчество демонстрируют народные мастерицы – хранительницы аутентичных ремесел.

Калектыў «Народны май» ён аб'ехаў белы свет. Дажыліся што на «Дажынкі» запрашаў сам Прэзідэнт. Аж 4 разы яго ўдзельнічалі ў Рэспубліканскім фестывалі-ярмарке. І ў канцы мы скажам: Вялікі ўсё дзякуй за шчырыя сэрцы. Душы неумеручай, не даяце памярці.

Я здесь уже была с семьей. Мне здесь очень нравится, приезжаю почти каждый год на этот праздник.

На фестивале «Зов Полесья» председателю Гомельского облисполкома вручили каравай в честь намолота аграриями региона миллиона тонн зерна с учетом рапса. Хозяйства уже убрали свыше 95% площадей.